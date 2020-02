Bolivia: presidenziali, congelate candidature di Morales e del Mas

- Le autorità elettorali della Bolivia hanno congelato le candidature di Evo Morales a senatore e del suo ex ministro delle Finanze Luis Arce a presidente. Ai due esponenti del Mas (Movimento al socialismo) vengono dati altri tre giorno per colmare alcune carenze nella documentazione utile a potersi iscrivere alle elezioni del 3 maggio. In particolare, a Morales viene contestato il mancato deposito del certificato di nascita, la segnalazione di un numero di cellulare per essere reperibile, e il certificato originale e aggiornato dei precedenti penali. Quest'ultimo documento è quello che manca anche ad Arce. Il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha per analoghe ragioni messo in attesa anche la conferma di Diego Pary, altro aspirante parlamentare del Mas, di Marco Pumari, candidato vicepresidente di una forza civica, e Mario Cossio, della stessa lista (Creemos). (segue) (Brb)