Bolivia: presidenziali, congelate candidature di Morales e del Mas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il termine ultimo per presentare le candidature a presidente e parlamentare era scaduto lunedì scorso. Il Tse si prendeva una settimana di tempo per esaminare tutta la documentazione, termini che oggi vengono aggiornati: "I candidati sotto osservazione avranno tempo fino a mercoledì per poter sanare le contestazioni e quindi il Tribunale supremo elettorale avrà un tempo aggiuntivo per osservare e riconsiderare tutta la nuova documentazione", ha detto il presidente del Tse Savador Romero. In base a un accordo politico stretto per uscire dalla crisi dello scorso autunno, Morales non può tornare a correre alla carica di presidente, ma in caso di dimissioni di presidente e vice presidente l'incarico verrebbe assegnato allo speaker del Senato, incarico alla portata di Morales, dovesse essere eletto. (segue) (Brb)