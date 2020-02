Bolivia: presidenziali, congelate candidature di Morales e del Mas (5)

- Alla corsa per la presidenza si sono iscritti otto candidati. Il Mas schiera il binomio composto dall'ex ministro delle Finanze Luis Arce e dall'ex ministro degli Esteri David Choquenhuanca. Un "ticket" deciso nel corso di una riunione tenuta a Buenos Aires alla presenza di Morales, che nella capitale argentina gode dello status di rifugiato politico, e dei vertici del Mas. La decisione di Morales ha dovuto superare la resistenze espresse dalla base del partito che, in un primo momento sperava nella candidatura di Choquenhuanca e di Andronico Rodriguez, giovane leader con ampio seguito nelle fasce più popolari, come vice. Alla fine, come riconosciuto dagli stessi candidati neosocialisti, ha prevalso la necessità di non radicalizzare troppo la proposta politica da opporre alla "destra". In questo senso i media hanno messo l'accento sulla figura del papabile presidente: il nome di Arce, per anni stretto collaboratore di Morales, è anche quello di un funzionario che da ministro delle Finanze può vantare anni di esercizi contabili in attivo e record di crescita economica nella regione. (segue) (Brb)