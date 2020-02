Bolivia: presidenziali, congelate candidature di Morales e del Mas (6)

- Sul fronte del centrodestra, la candidatura più in vista è quella della presidente "ad interim" Jeanine Anez. Una "scesa in campo" duramente contestata da più esponenti dell'arco politico: come rimproverato nel passato allo stesso Morales, la corsa elettorale esercitata dal ruolo di presidente - pur legittima - consegna al candidato un vantaggio a danno della concorrenza. Critiche ancora più accentuate considerando il ruolo di capo dello stato "ad interim" non riconosciuto da tutti. Al fianco di Anez correrà l'imprenditore Samuel Doria Medina, che solo pochi giorni prima ne aveva attaccato la candidatura. Un presidente che si candida alla rielezione "è fortemente incentivato, e dispone delle risorse necessarie per cercare di manipolare i votanti e alterare il risultato elettorale" scriveva Doria Medina il 26 gennaio, invitando all'azione per impedire ad Anez di candidarsi. (segue) (Brb)