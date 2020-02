Australia-Indonesia: visita presidente Widodo avvicina attuazione accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Australia e Indonesia hanno annunciato oggi, 10 febbraio, un piano di 100 giorni per l’attuazione dell’accordo commerciale negoziato dai due paesi, e definito dai loro leader un “nuovo inizio” per le turbolente relazioni bilaterali. Le due economie del G20 sperano anzitutto di aumentare l’interscambio commerciale, che ad oggi è relativamente modesto: circa 12 miliardi di dollari l’anno, in una regione dove è sempre più forte la presenza economica e militare della Cina. Il presidente indonesiano, Joko Widodo, ha intrapreso ieri una visita ufficiale in Australia, una settimana dopo la ratifica da parte del parlamenti indonesiano dell’accordo di libero scambio con l’Australia, frutto di negoziati durati un decennio. L’accordo dovrebbe portare gradualmente all’eliminazione di tutte le tariffe australiane a carico delle merci indonesiane, mentre l’Indonesia rimuoverà gradualmente il 94 per cento dei propri dazi.L’accordo dovrebbe comportare benefici significativi per settori dell’economia indonesiana come il tessile e l’automotive, ed aumentarne le esportazioni di legname, componenti elettroniche e medicinali. Per l’Australia, l’intesa comporta un maggiore accesso dei prodotti agricoli ad un mercato che conta 260 milioni di persone, oltre a una maggiore cooperazione nei settori universitario e minerario. Widodo è soltanto il secondo capo di Stato indonesiano a recarsi in vista al paese vicino, e come il predecessore Bambang Yudhoyono, che visitò Canberra nel 2010, ha tenuto un discorso di fronte al parlamento australiano. Indonesia e Australia, ha affermato il presidente, sono “forze per il bene” unite nel contrasto a “nemici comuni” quali il protezionismo, l’intolleranza e i mutamenti climatici.L’accordo di partenariato economico tra Indonesia e Australia (Ia-Cepa), firmato dai ministri del Commercio dei due paesi il 4 marzo 2019, segna un passo importante per lo sviluppo delle potenzialità economiche di quella regione, ma ha scontato anche ostacoli di interni che hanno complicato i processi di ratifica in entrambi i paesi. La firma è giunta dopo un ritardo di mesi, dovuto alle tensioni per la decisione del primo ministro australiano, Scott Morrison, di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e trasferirvi l'ambasciata da Tel Aviv. La decisione aveva innescato dure proteste da parte dei paesi a maggioranza musulmana della regione, e aveva minacciato di far fallire i negoziati tra Canberra e Giacarta. L’accordo di partenariato economico aveva causato polemiche anche in Australia, dove era osteggiato soprattutto dalle organizzazioni sindacali.L'accordo comporterà la graduale rimozione del 94 per cento delle tariffe indonesiane a carico delle merci australiane, a copertura del 99 per cento del volume del commercio Australiano con l’Indonesia in termini di valore. Le merci australiane che godranno di trattamento tariffario preferenziale in Indonesia includono zucchero, carne di manzo e prodotti lattiero-caseari. Merci come granaglie, carne e ortaggi otterranno permessi di importazione automatici dalle autorità indonesiane, e altri, invece verranno sottoposti a procedure di approvazione semplificate: si tratta di un risultato importante per gli esportatori australiani, dal momento che l’ottenimento delle licenze di importazione da parte delle autorità di Giacarta è un processo legato a complicate e onerose procedure burocratiche. Un altro aspetto toccato dall’accordo è la cooperazione tra i due paesi a livello di istituzioni universitarie. Canberra, infine, potrà aumentare la propria presenza in Indonesia in settori quali il turismo, la salute, la formazione professionale e le operazioni minerarie.In cambio, l’Australia ha accettato di rimuovere la totalità dei dazi a carico dei prodotti indonesiani, garantendo così un accesso più agevole a marci come prodotti tessili e mobilia realizzati nell’Arcipelago. L’accordo spianerà anche la strada all’ingresso in Australia di veicoli elettrici assemblati in Indonesia, un settore su cui Giacarta punta a investire risorse ingenti. Giacarta afferma che l’accordo comporterà una crescita aggiuntiva dell’economia indonesiana nell’ordine dello 0,23 per cento del pil. Tra le disposizioni accessorie dell’accordo, Canberra ha acconsentito ad aumentare il numero dei visti turistici concessi annualmente ai cittadini indonesiani, dai mille attuali a 4.100 nel primo anno di attuazione dell’accordo, e a 5 mila nei sei anni successivi. L’Australia concederà anche a 200 cittadini indonesiani di prendere parte a corsi di formazione professionale nel paese.Indonesia e Australia figurano entrambi tra le 20 maggiori economie del pianeta, ma non nella lista dei rispettivi 10 partner commerciali più importanti. Lo scorso anno l’Australia è stata la 12ma destinazione delle esportazioni indonesiane. Includendo petrolio e gas, l’interscambio commerciale tra i due paesi è ammontato a 8,6 miliardi di dollari nel 2018, con un aumento dell’1,1 per cento rispetto all’anno precedente, stando ai dati del ministero del Commercio indonesiano. L’accordo di partenariato economico potrebbe dunque consentire a Canberra e Giacarta di concretizzare un significativo potenziale di sviluppo economico e commerciale. La firma dell’accordo è stata salutata con entusiasmo dal Business Council of Australia – la principale organizzazione di rappresentanza delle imprese australiane – e dalla Federazione nazionale degli agricoltori di quel paese Il segretario del Business Council, Jennifer Westacott, ha parlato di un “accordo importante per un grande paesi in via di sviluppo come l’Indonesia, e la dimostrazione che sia l’Australia che l’Indonesia aderiscono ai principi del commercio globale basato sulle regole, in un momento in cui sono sempre più forti le voci contro il libero scambio”.David Sumual, chief economist presso la banca indonesiana Bank Central Asia, ha sottolineato che ad oggi l’Indonesia “sconta un deficit (commerciale) piuttosto significativo con l’Australia, specie se teniamo in considerazione il settore dei servizi”. Sumuel ritiene che una volta in vigore, l’accordo comporterà “un miglioramento della nostra bilancia commerciali come l’Australia”. Il significativo deficit delle partite correnti dell’Indonesia è una delle cause fondamentali del deprezzamento subito dalla rupia nel 2018 quando è scivolata ai minimi da 20 anni rispetto al dollaro. Canberra e Giacarta negoziavano l’accordo dal 2010. In una nota congiunta pubblicata dopo la firma, i governi dei due paesi affermano che “l’accordo punta a istituire un partenariato economico più ampio, di maggior qualità e dai benefici reciproci”.In Australia la firma dell’accordo di partenariato economico ha sollevato contestazioni. I sindacati australiani temono che l’intesa possa aprire le porte del paese a merci e lavoratori indonesiani a basso costo, e finisca dunque per danneggiare i lavoratori australiani. I sindacati contestano anche il ricorso all’arbitrato internazionale per risolvere eventuali dispute tra i due paesi in materia di investimenti: tale passaggio è stato criticato anche da parte dell’opposizione laborista, che ha denunciato una violazione della sovranità nazionale. L’Actu, confederazione di 46 sigle sindacali australiane, ha definito l’Ia-Cepa un “losco accordo” che favorirà titolari di visti di soggiorno temporanei. Il sindacato degli addetti del manifatturiero, invece, ha affermato che non esiste alcuna prova concreta che l’accordo produrrà benefici per i lavoratori australiani. Il governo ha replicato alle rimostranze dei sindacati esprimendo rispetto per le loro posizioni, ma aggiungendo che il governo perseguirà “l’interesse del paese nella sua totalità”. Il leader del labour, Bill Shorten, ha dichiarato che il Partito valuterà l'accordo dai suoi contenuti, e non adotterà posizioni di natura pregiudiziale. (Res)