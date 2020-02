Giappone: lanciato nuovo satellite per la raccolta di intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un razzo vettore H2A di Mitsubishi Heavy Industries è stato lanciato ieri dal centro spaziale di Tanegashima, in Giappone, ed ha immesso nell’orbita terrestre un nuovo satellite governativo per la raccolta di intelligence. Lo ha riferito l’Agenzia per l’esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa). Il razzo ha lasciato la stazione spaziale alle 10.34 di ieri mattina (ora locale). La missione segna il 35mo lancio di successo consecutivo della famiglia di razzi H2A. Il satellite per la ricognizione ottica dovrebbe subentrare ad uno dei sette satelliti impiegati per monitorare la Corea del Nord; ad oggi Tokyo opera cinque satelliti radar e due ottici, e intende arrivare a 10 in futuro. (Git)