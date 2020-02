Giappone: consumi risentono dell’incertezza per il futuro (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costruttori di automobili e altri segmenti di primo piano della manifattura giapponese hanno ulteriormente ridotto gli investimenti in macchine utensili verso la fine del 2019, accelerando una tendenza in corso ormai da un anno nella terza economia del globo, per effetto dei timori legati al rallentamento dell’economia globale e alle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina. Gli ordini di macchinari industriali da parte delle aziende giapponesi sono ammontati a 89,9 miliardi di yen (817 milioni di dollari) lo scorso dicembre, in calo del 33,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Quello registrato a dicembre è stato il 15mo calo mensile degli ordini consecutivo, secondo i dati forniti ieri dall’Associazione giapponese dei costruttori di macchine utensili. Nel periodo ottobre-dicembre 2019 gli investimenti in macchinari sono ammontati a soli 259 miliardi di yen in calo del 36,3 per cento rispetto al quarto trimestre 2018, e ai minimi dal 2009. Nel terzo trimestre il calo era stato del 35,1 per cento. (segue) (Git)