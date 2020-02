Giappone: consumi risentono dell’incertezza per il futuro (11)

- Il settore manifatturiero sta trascinando l’utile aggregato delle aziende giapponesi quotate verso il secondo calo annuo consecutivo, secondo una analisi pubblicata dal quotidiano “Nikkei”. Secondo il quotidiano, l’utile combinato di 972 aziende giapponesi quotate in borsa segnerà un calo netto del 4 per cento nel corso dell’anno fiscale che si concluderà a marzo 2020. La previsione è basata sulle proiezioni per l’anno fiscale corrente aggiornate dalle aziende questa settimana. Il dato complessivo è inferiore di circa il 10 per cento al massimo storico registrato nel 2017. Il protrarsi del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina, e lo stallo del mercato globale dell’automotive, rendono improbabile una ripresa degli utili nel breve termine. (Git)