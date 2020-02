Ue-Cambogia: Bruxelles pronta a revocare alcuni privilegi commerciali

- L’Unione europea revocherà alcuni i privilegi commerciali concessi ad alcune delle merci d’esportazione della Cambogia, al termine di un processo di revisione dello stato dei diritti umani in quel paese asiatico, durato circa un anno. Lo anticipa un documento pubblicato sul sito web del Parlamento europeo. L’annuncio ufficiale in merito al futuro dell’accesso privilegiato al mercato unico europeo, attualmente goduto da Phnom Penh nell’ambito del meccanismo “Everything But Arms” (Eba), dovrebbe giungere mercoledì, 12 febbraio. Il documento pubblicato sul sito del Parlamento Ue dall’europarlamentare italiano Danilo Oscar Lancini anticipa però – forse inavvertitamente – i dettagli della decisione raggiunta da Bruxelles: il regime Eba di cui gode la Cambogia verrà revocato parzialmente, anche se non sono ancora chiare le categorie di merci che non godranno più dell’esenzione dai dazi. (segue) (Beb)