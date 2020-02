Ue-Cambogia: Bruxelles pronta a revocare alcuni privilegi commerciali (2)

- Lancini,che è membro della commissione sul Commercio internazionale del Parlamento europeo, non ha commentato i contenuti del documento, che menziona la Cambogia nel contesto di una proposta di emendamento dell’accordo di libero scambio tra Ue e Vietnam. A questo proposito, il documento esprime preoccupazione per l’impatto sul mercato unico delle importazioni di riso vietnamita. Parlamentari di Identità e democrazia – gruppo politico di destra del Parlamento europeo – hanno dichiarato che il riso non figura invece tra le merci cambogiane cui verrà revocato lo status Eba. Lo scorso anno l’Ue ha imposto tariffe di salvaguardia alle importazioni di riso da Cambogia e Myanmar per un periodo di tre anni; Phnom Penh ha presentato ricorso contro la decisione. (segue) (Beb)