Asia: ex presidente Adb Nakao, la banca può indirizzare le politiche di finanziamento

- L’ex primo ministro giapponese Takehiko Nakao, che il mese scorso ha concluso il suo mandato settennale di presidente della Banca asiatica di sviluppo (Asian Development Bank, Adb), ha dichiarato in un’intervista al quotidiano “Nikkei” che la banca regionale di sviluppo può aiutare a mediare le divergenze di carattere economico e commerciale tra Stati Uniti e Cina. L’intervista a Nakao giunge in un contesto segnato dalla crescente competizione tra le due maggiori economie globali per rispondere alla domanda di infrastrutture nella regione asiatica, e dal progressivo calo della quota di mercato dell’Adb negli storici Stati destinatari dei finanziamenti di quell’istituzione. Secondo Nakao, “a dispetto della retorica del ‘primato americano’, l’interesse del Tesoro Usa per l’Adb è forte, perché (gli Usa) possono utilizzare il sistema esistente per raggiungere le economie emergenti”. (segue) (Git)