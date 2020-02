Asia: ex presidente Adb Nakao, la banca può indirizzare le politiche di finanziamento (2)

- Negli scorsi anni l’Adb ha resistito alle pressioni Usa per ridurre i finanziamenti alla Cina, che nel 2019 hanno rappresentato il 10 per cento del suo fondo operativo. Nakao ha difeso i prestiti come forme di sostegno a progetti ambientali che beneficeranno anche i vicini della Cina. L’ex presidente dell’Adb ha anche presentato i prestiti a Pechino come una leva per influenzare la posizione della Cina in merito ai propri finanziamenti internazionali allo sviluppo, nel contesto della nuova Via della seta. Il Giappone, che condivide con gli Usa il potere di veto nelle decisioni dell’Adb, deve fare però i conti anche con le richieste di rinnovo della struttura di voto da parte di diversi paesi membri. (Git)