Business news: Brasile, Usa offrono aiuto per migliorare aste di concessione esplorazione petrolifera

- Il governo degli Stati Uniti ha offerto il proprio aiuto al Brasile per progettare modelli più efficienti di gestione delle aste per la concessione di diritti di esplorazione ed estrazione da bacini petroliferi. La proposta arriva dopo il risultato deludente della mega asta bandita lo scorso novembre, valida per la concessione di diritti esplorativi di petrolio pre-sal. "Abbiamo visto cosa è successo nell'ultima asta. Comprendiamo, credo abbastanza chiaramente, perché alcuni investitori abbiano preferito essere esclusi", ha affermato il segretario per l'Energia Usa, Dan Brouillete, a margine di un evento sullo sviluppo dell'energia nucleare. "Siamo pronti ad aiutare, se il governo brasiliano voglia o abbia bisogno nell'elaborazione di nuove aste che possono raggiungere risultati più coerenti con i desideri di Brasilia" ha concluso. (Res)