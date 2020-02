Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- .REGIONEGiuntaOre 10, Ivrea (TO), via Alberton 10/A, gli assessori all’Ambiente e ai Trasporti partecipano al convegno pubblico “Un’idea di mobilità sostenibile per Ivrea e l’Eporediese”Ore 11, Torino, corso Novara 135, Cimitero Monumentale, l'assessore al Bilancio, Finanze e Attività produttive partecipa alla cerimonia commemorativa per le vittime delle Foibe in occasione del Giorno del RicordoOre 12, Saluzzo (CN), l'assessore alla Cultura interviene alla conferenza stampa di presentazione del programma “Cinema Diffuso 2020”Ore 15.30, Cuneo, Teatro Toselli, l'assessore alla Cultura incontra gli operatori culturali del territorio. (segue) (Rpi)