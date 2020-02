Business news: Brasile, Banca centrale taglia tasso di sconto al 4,25 per cento, nuovo minimo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale (Bc) del Brasile ha ridotto il tasso di sconto di 25 punti base, portandolo al nuovo minimo storico del 4,25 per cento. La decisione, in linea con le analisi di mercato, è stata presa all'unanimità nel corso della riunione del Consiglio di politica monetaria (Copom). La Banca Centrale ha annunciato che si tratta dell'ultimo taglio e che la politica di riduzione del tasso per dare respiro all'economia sarà interrotta. Maggiori dettagli saranno resi noti con la pubblicazione del verbale della riunione, il prossimo martedì 11 febbraio. (Res)