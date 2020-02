Business news: Messico, ministro Finanze a "Nova", per noi Eni "esempio" di buon operato nel paese

- La compagnia energetica italiana Eni rappresenta un "esempio" di come le aziende private dovrebbero agire nel settore petrolifero messicano. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il ministro delle Finanze del Messico, Arturo Herrera Gutierrez. Il paese nordamericano conferma "in linea di massima" l'intenzione di non voler procedere nel breve periodo a nuove aste petrolifere rese possibili dalla riforma energetica del 2013-2014, varata dall'ex presidente Enrique Pena Nieto. "La preoccupazione del presidente Andres Manuel Lopez Obrador è che gli investimenti che si attendevano o che erano stati promessi non sono arrivati nei tempi previsti e neanche in termini di produzione", ha detto il ministro segnalando che il tema era stato esposto "in termini molto chiari" da Lopez Obrador agli investitori, dopo la sua elezione e prima di insediarsi. "C'è una eccezione molto chiara a questo fenomeno ed è quella dell'impresa italiana Eni. L'impresa italiana Eni è quella che ha prodotto di più. È per noi un esempio, e il presidente lo segnala" per spiegare "come vorrebbe che procedessero gli investimenti in questo settore. Siamo molto contenti di quello che stanno facendo", ha aggiunto Herrera. (Res)