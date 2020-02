Business news: Brasile, export di carne bovina aumentato del 10 per cento a gennaio grazie alla Cina

- Le esportazioni di carne bovina dal Brasile sono cresciute del 9,8 per cento a gennaio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo rende noto l'associazione che rappresenta le aziende produttrici. In termini di ricavi l'aumento è stato del 37,9 per cento. Nel primo mese del 2020 sono state vendute all'estero 135,4 mila tonnellate di carne bovina, generando ricavi per 633,2 milioni di dollari. Il risultato, secondo la Abiec, è stato influenzato principalmente dall'aumento della domanda dalla Cina. Le esportazioni verso Pechino sono cresciute del 126 per cento, attestandosi a 53,2 mila tonnellate. In termini di volume d'affari l'aumento delle entrate è pari al 200 per cento, grazie alla fatturazione di 322,8 milioni di dollari. (Res)