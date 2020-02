Business news: Brasile, esportazioni di pollo cresciute del 14,9 per cento a gennaio, + 87 per cento verso la Cina

- Le esportazioni di carne di pollo brasiliana sono aumentate del 14,9 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso grazie a un forte aumento della domanda da parte della Cina. Secondo quanto riferito dall'Associazione brasiliana di proteine animali (Aboa), le spedizioni del prodotto (in natura e macellate) sono state pari a 323.800 mila tonnellate nel periodo di riferimento, generando ricavi per 529 milioni di dollari, con un incremento del 16,5 per cento rispetto a gennaio 2019. Considerando solo le spedizioni in Cina, la principale destinazione delle esportazioni brasiliane di carne di pollo, l'aumento è stato dell'87 per cento, pari a 62.700 mila tonnellate. Il paese asiatico ha aumentato gli acquisti di carne sul mercato estero a partire dallo scorso anno, a seguito del crollo della produzione interna a causa della diffusione di peste suina africana, che ha decimato gli allevamenti del paese. (Res)