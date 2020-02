Business news: Messico, analisti Banca centrale ritoccano al ribasso stime crescita 2020

- Gli analisti consultati dalla Banca centrale del Messico (Banxico) hanno ritoccato al ribasso le previsioni sulla crescita dell'economia messicana del 2020, passando dall'1,1 per cento pronosticato a dicembre scorso all'attuale 1 per cento. Per l'anno prossimo si prevede che il prodotto interno lordo possa crescere a un ritmo dell'1,64 per cento, di poco sotto all'1,76 per cento ipotizzato in precedenza. I 24 "gruppi di analisi e consulenza economica del settore privato nazionale e straniero" ritengono al tempo stesso che nel 2020 l'inflazione possa collocarsi al 3,5 per cento, in crescita rispetto al 3,44 per cento del precedente rapporto. Il valore rimarrebbe all'interno dell'obiettivo fissato da Banxico (3 per cento con una variazione di un punto percentuale in più e meno), ma conferma l'attesa per un nuovo riscaldamento dei prezzi, conseguenza innanzitutto dell'aumento del salario minimo. Si rafforza la percezione sulla tenuta della valuta nazionale: a fine 2019 il dollaro dovrebbe essere scambiato a 19,68 pesos, contro la stima di 20,1 fatta a dicembre. (Res)