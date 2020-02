Business news: Argentina, analisti Banca centrale, pil 2020 -1,5 per cento e inflazione a 41,7 per cento

- Il 2020 si chiuderà per l'Argentina con un calo dell'1,5 per cento del prodotto interno lordo (pil), a un tasso di inflazione complessivo del 41,7 per cento. È quanto stimato nel "Rilevamento delle aspettative di mercato" che la Banca centrale elabora e partire dalle analisi banche e agenzie di consulting. Per gli esperti, a gennaio l'inflazione mensile si è chiusa appena sotto il 3,7 per cento del dato rilevato a dicembre dall'istituto di statistica (Indec), mentre per il mese di febbraio si pronostica un ulteriore calo, al 3 per cento. Una timida tendenza al raffreddamento dei prezzi, preoccupazione centrale nell'agenda di politica economica argentina, che potrebbe portare a tassi del 2,9 per cento tra maggio e luglio del 2020. Gli analisti pronosticano inoltre un taglio sul tasso di interesse nei depositi a scadenza fissa delle banche private: al 33,65 per cento nel 2020 e fino al 24,4 per cento nel 2021. (Res)