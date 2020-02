Business news: El Salvador, governo assume professore di Harvard per elaborare piano economico

- Il presidente della Repubblica di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato che il suo governo ha contrattato il direttore del Centro per lo sviluppo internazionale e professore di economia dell'università statunitense di Harvard, Ricardo Hausmann, per sviluppare un piano per il rilancio economico del paese. Venezuelano residente negli Stati Uniti, Hausmann è stato consigliere del governo di Carlos Andres Pérez in Venezuela. Il presidente ha annunciato che Hausmann sarà responsabile di un gruppo di intellettuali salvadoregni con i quali darà vita a "un'agenzia di sviluppo", che avrà anche il sostegno di altri intellettuali di tutto il mondo. "Quello che quell'agenzia farà è garantire che l'intero piano sia realizzato", ha detto Bukele. (Res)