Business news: Russia-Cuba, governo annuncia possibile estensione prestito 100 milioni dollari all’Avana

- Le autorità della Federazione Russa stanno valutando la possibilità di estendere di due anni un accordo per un prestito da 100 milioni di dollari a Cuba per la modernizzazione di un impianto siderurgico sull’isola. Lo si apprende da una nota pubblicata sul portale ufficiale russo per le informazioni legali. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Sputnik”, il prestito sarebbe dovuto scadere nel 2019 ma potrebbe essere esteso fino al 2021. L'annuncio giunge in concomitanza con la visita del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a l'Avana. (Res)