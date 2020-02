Business news: Argentina, presidente Fernandez a Berlino, confermati investimenti da 800 miloni in settore auto

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez ha sostenuto un incontro con "alti dirigenti del gruppo Volskwagen", ricevendo la conferma di investimenti da 800 milioni di dollari in stabilimenti di produzione auto a Buenos Aires e Cordoba. Lo fa sapere la presidenza argentina segnalando che per la casa tedesca l'investimento “conferma il forte impegno che il gruppo ha in Argentina da 40 anni”. Tra i progetti in agenda c'è lo sviluppo del modello Tarek, il primo Suv che la ditta tedesca produce in Argentina, destinato al mercato di tutta la regione. Ad accompagnare il presidente, erano presenti alla riunione il segretario generale della presidenza, Julio Vitobello, il segretario degli Affari strategici, Gustavo Béliz, della Comunicazione, Juan Pablo Biondi. (Res)