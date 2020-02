Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIEIn occasione della Giornata del Ricordo è prevista alla Biblioteca Casa del Parco, un incontro partendo dai documentari “L’altra storia” di Aldo Rapè e Nicola Vero e “Il Novecento dimenticato. Le foibe e l'esodo dei giuliano-dalmati” di Marino Micich ed Emiliano Loria. Via della Pineta Sacchetti – Ore 10In occasione del 'Giorno del Ricordo' nella sede della Fondazione Alleanza Nazionale sarà presentata la mostra "Foibe ed esodo. Una storia italiana, una storia europea" organizzata dal gruppo dell'Europarlamento ECR in collaborazione con il Coordinamento regionale del Lazio di Fratelli d’Italia. A presentare l'iniziativa l'eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini. Interverranno i deputati di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini e Federico Mollicone, il direttore del "Secolo d'Italia", Francesco Storace, il presidente della Fondazione An, Giuseppe Valentino, il presidente di FederEsuli, Antonio Ballarin e il curatore della mostra, Emanuele Merlino. Via della Scrofa 43 - Ore 10In occasione del Giorno del Ricordo il Comune di Latina organizza una cerimonia durante la quale verrà deposta una corona di fiori donata dal Comune davanti al Monumento ai Martiri delle foibe al Villaggio Trieste, alla presenza delle autorità cittadine e del Sindaco Damiano Coletta. Ore 11.In occasione della Giornata del Ricordo è previsto alla Casa della Memoria e della Storia organizzato da Irsifar, l'incontro “Istria: gli sguardi di due generazioni”, dialogo tra Anna Maria Mori e Silvia Dai Pra', coordina Guido Crainz. Ore 17.30 (Rer)