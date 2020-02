Business news: Messico, indice fiducia imprenditori 2020 in calo a gennaio

- Gli imprenditori messicani hanno aperto il 2020 riducendo, seppur di poco, le aspettative di crescita economica del paese. L'inchiesta mensile sull'indice di fiducia delle imprese elaborato dall'istituto nazionale di statistica (Inegi) rileva un calo di 0,5 punti rispetto al livello elaborato a dicembre 2019. Preoccupa soprattutto, sintetizza il quotidiano "El Economista", il fatto che per lo meno nei prossimi dodici mesi non si intravedano momenti adeguati per investire. Il calo su mese riguarda la maggior parte dei settori imprenditoriali. Nel comparto delle costruzioni, l'indice è caduto dell'1 per cento, in quello manifatturiero di 0,5 e quello commerciale di 0,4 punti. Su anno l'indice risulta in calo di 4,1 punti nel settore manifatturiero, di 3,6 punti in quello del commmercio e di 1,2 punti nell'edile. (Res)