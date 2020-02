Business news: Brasile, produzione industriale calata dell'1,11 per cento nel 2019

- La produzione industriale brasiliana è diminuita dell'1,1 per cento nel 2019, rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Si tratta del primo anno di calo dopo due anni di espansione. "I dati dell'industria estrattiva, in calo per effetto della rottura della diga di Brumadinho, hanno generato un impatto negativo", ha spiegato in una nota il responsabile della ricerca, André Macedo, che ha tuttavia sottolineato come la produzione industriale sia stata anche influenzata "dalle incertezze dell'ambiente esterno e anche dalla situazione del mercato del lavoro nel paese, che, sebbene sia migliorata, influenza ancora la domanda interna". (Res)