Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito i principali appuntamenti di domani a Roma e nel LazioCOMUNELa Sindaca di Roma Virginia Raggi depone una corona di alloro in occasione della Giornata del Ricordo dei Martiri delle Foibe Istriane e dell'Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate (Piazza Venezia, Altare della Patria) - Ore 9,45La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla cerimonia per la celebrazione del "Giorno del Ricordo" delle Foibe Istriane e dell'Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate (Campidoglio, Sala della Protomoteca) - Ore 10,30La Sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla celebrazione del "Giorno del Ricordo" (Palazzo Madama) - Ore 16L'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì interviene alla cerimonia per la celebrazione del Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe Istriane e dell'Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate (Campidoglio, Sala della Protomoteca) - Ore 10.30 (segue) (Rer)