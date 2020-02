Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEIn occasione del Safer Internet Day in Università Cattolica si svolge un incontro dedicato al tema scelto quest'anno per celebrare la giornata internazionale dell'11 febbraio: "Together for a better internet". Intervengono Paola Pisano, ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il rettore dell’Ateneo, Franco Anelli.Università Cattolica - Cripta dell’Aula Magna, largo Gemelli 1 (ore 09.00)Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, partecipa al’incontro sulle le tappe del “Giro di Sicilia”, evento del calendario del Giro d’Italia che si svolgerà dall’1 al 5 aprile sull’isola. Intervengono anche il direttore generale di RCS Sport, Paolo Bellino e il direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni.BitMilano, FieraMilanoCity - Stand Regione Sicilia, viale Scarampo (ore 10.30)Presentazione del protocollo d'Intesa tra il questore di Milano Sergio Bracco ed il presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Carlo Sangalli, relativo all'introduzione di nuove risorse telematiche per favorire la legalità e la trasparenza nell'attività di impresa.Palazzo Giureconsulti - sala Parlamentino, piazza Mercanti 2 (ore 10.30)Enit festeggia 100 anni con il libro-evento “Promuovere la bellezza” curato dal ricercatore Manuel Barrese frutto di ricerche storiche e analisi di migliaia di diapositive, manifesti e vetrini che hanno ricostruito un’Italia dai tratti inediti ed eterogenei e riportato alla luce i manifesti storici di artisti contemporanei: Dudovich, Cambellotti, Boccasile, Retrosi, Mino Delle Stile. Partecipano, tra gli altri, il sottosegretaria al Mibact, Lorenza Bonaccorsi, il presidente Enit, Giorgio Palmucci e il direttore Esecutivo Enit, Giovanni Bastianelli.BitMilano, FieraMilanoCity - sala Green 6, viale Scarampo (ore 11.00)Nell’ambito di BitMilano incontro “Dall’EXPO alle Olimpiadi, Milano un caso di successo”. Intervengono Damiano De Crescenzo, vicepresidente Gruppo Turismo Assolombarda, Roberta Guaineri, assessora al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano, Gabriele Milani, direttore Sto, e Maurizio Naro, presidente Federalberghi Milano.BitMilano, FieraMilanoCity - sala Green 2, viale Scarampo (ore 11.30)Nell'ambito di BitMilano presentazione della Regione del Quarnaro e del suo capoluogo Rijeka nominata Capitale Europea della Cultura 2020. Intervengono Gari Cappelli, ministro del Turismo Croato, e Kristjan Stanicic, direttore generale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo di Zagabria,BitMilano, FieraMilanoCity - Tower Lounge, Pad 4, viale Scarampo (ore 11.30)Nell'ambito di BitMilano incontro "Sea – World Routes 2020", il più importante evento internazionale dell’aviation industry che riunisce le principali compagnie aeree, aeroporti e tourism authority di tutto il mondo. Sea Milan Airports in partnership con la Regione Lombardia, il Comune di Milano e Milan Bergamo Airport ospiterà a Milano, per la prima volta, il World Routes 2020 dal 5 all’8 settembre.BitMilano, FieraMilanoCity - sala Yellow 2, viale Scarampo (ore 11.30)Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, partecipa alla presentazione di Veneto Outdoor, la soluzione Open Data che, grazie alla tecnologia digitale, consentirà a tutti di caricare in modo autonomo le proprie esperienze di itinerari. E così il turista diventa protagonista, senza più imprevisti.BitMilano, FieraMilanoCity - Stand Regione Veneto, viale Scarampo (ore 11.45)Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, partecipa alla conferenza stampa “Prima Vera Liguria”, un’occasione per scoprire le anticipazioni sulle novità, le iniziative e i focus, oltre che sulle previsioni, della prossima stagione primaverile, ormai alle porte. Ne parlerà Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria.BitMilano, FieraMilanoCity - Stand Regione Liguria, viale Scarampo (ore 12.30)Convegno “Israele-Palestina: è vera svolta?” organizzato dall’Ispi. Intervengono Eugenio Dacrema, ISPI, Davide Lerner, Haaretz e La Repubblica, Andrew Spannaus, Associazione Stampa Estera Milano, Valeria Talbot, ISPI, Ugo Tramballi, ISPI.Palazzo Clerici, via Clerici 5 (ore 18.00)MONZACerimonia ufficiale di commemorazione delle vittime delle Foibe, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato provinciale di Monza e Brianza.Via Martiri delle Foibe, angolo viale Elvezia (ore 11.00) (Rem)