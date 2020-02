Roma: domenica ecologica, 2200 controlli nella seconda giornata con 447 infrazioni

- Nella giornata di oggi, in occasione della seconda delle quattro "Domeniche ecologiche" programmate, la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto i consueti controlli per il rispetto dell'ordinanza della Sindaca numero 31 del 7 febbraio 2020, effettuando una vigilanza specifica, in entrambe le fasce orarie, nel perimetro individuato all'interno della Zone traffico limitato "Fascia Verde". Gli agenti hanno eseguito circa 2200 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 447 violazioni. Come per la prima domenica ecologica, anche in questa occasione si è registrato un numero di violazioni piuttosto omogeneo tra le due fasce orarie: dalle 7.30 alle 12.30 sono state elevate 232 sanzioni, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 16.30 e fino alle 20.30, le pattuglie hanno rilevato 215 infrazioni.(Rer)