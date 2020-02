Coronavirus: domani a Palazzo Chigi incontro interministeriale presieduto da premier Conte

- Si terrà domani mattina intorno alle ore 10.30 a Palazzo Chigi l’incontro interministeriale sull’epidemia da coronavirus. Secondo quanto si apprende, l’incontro sarà presieduto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e vedrà la partecipazione tra gli altri del ministro della Salute, Roberto Speranza, e del ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Intanto oggi è giunto all’aeroporto di Pratica di Mare il velivolo dell’Aeronautica militare con a bordo gli otto cittadini provenienti dalla città cinese di Wuhan, principale focolaio dell’epidemia da coronavirus. A bordo del velivolo anche tre cittadini svedesi, sette danesi e due greci, accolti dai loro rappresentanti in Italia al loro arrivo questo pomeriggio all’aeroporto di Pratica di Mare. Per quanto riguarda il 17enne di Grado ancora bloccato a Wuhan, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato che nelle prossime 24 ore un velivolo partirà alla volta della Cina per prelevare il giovane e riportarlo in Italia. “Nessuno deve rimanere indietro, i nostri connazionali hanno la massima priorità di rientro in Italia. Faremo tutto il possibile per assicurare sia ai nostri connazionali che sono in Cina sia a quelli che vogliono rientrare la massima assistenza e vicinanza”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina. (Res)