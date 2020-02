Energia: Libia, compagnia raffinazione petrolio Azzawiya annuncia interruzione operazioni

- La compagnia per la raffinazione del petrolio di Azzawiya in Libia ha annunciato oggi di aver interrotto le operazioni a causa della mancanza di forniture di petrolio. Secondo la compagnia, i due impianti di raffinazione con una capacità di 60 mila barili ciascuna sono state fermate. La produzione di petrolio in Libia è fortemente diminuita dal 18 gennaio a causa di un blocco dei terminal petroliferi sulla costa e dei giacimenti da parte dei gruppi legati all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. Secondo quanto riferito lo scorso 6 febbraio dalla National Oil Corporation (Noc), la produzione di petrolio è scesa a 181.576 barili al giorno da circa 1,2 milioni di barili precedenti all’interruzione. Secondo la Noc, le perdite dal blocco ammontano a circa 1,042 miliardi di dollari. Sempre lo scorso 6 febbraio, l'inviato Onu per la Libia, Ghassan Salame, ha dichiarato di aver parlato con i membri della tribù che avrebbe attuato il blocco.(Res)