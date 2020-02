Stati Uniti-Messico: Wsj, Trump chiederà fino a 2 miliardi di dollari al Congresso per finanziare muro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiederà al Congresso fino a 2 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti dal bilancio 2021 a sostegno della costruzione del muro di confine con il Messico. La cifra, anticipata dal "Wall Street Journal" e rilanciata dai media messicani, dovrebbe essere annunciata nel dettaglio domani, lunedì 10 febbraio, e sarà secondo i tecnici dell'amministrazione Trump il montante più basso mai richiesto a questo scopo, segno a loro avviso che l'esecutivo statunitense ha bisogno di sempre meno risorse per costruire il muro. Lo scorso anno, l'amministrazione Trump aveva chiesto al Congresso di fornire 5 miliardi di dollari per il muro, oltre a 3,6 miliardi per ricostituire i fondi che l'amministrazione aveva preso da progetti di costruzioni militari. In occasione della campagna elettorale, lo scorso 30 gennaio, Trump ha rinnovato la promessa fatta durante la campagna del 2016 di far pagare il Messico per la costruzione del muro, come parte della sua politica di immigrazione per ridurre il numero di persone che entrano negli Stati Uniti dal paese centroamericano. (Res)