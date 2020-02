Coronavirus: Tofalo, grande lavoro Difesa per tutela e sicurezza cittadini italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa continua ad impiegare assetti altamente specializzati dell'Aeronautica Militare e dell'Esercito italiano per garantire il massimo supporto in ogni fase dell'emergenza coronavirus. Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo. "Un lavoro costante svolto con gli altri Dicasteri interessati e con la Protezione civile per assicurare la più ampia assistenza ai nostri connazionali ancora a Wuhan e il più elevato livello di sicurezza in Italia", conclude Tofalo.(Com)