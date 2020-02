Bolivia: candidatura Morales a senatore, comitato civico annuncia proteste (3)

- Il ritorno alle urne per la scelta di un nuovo capo di stato è il mandato principale del governo della presidente ad interim Jeanine Anez. A metà dicembre si è completata la nomina dei magistrati del Tribunale supremo elettorale (Tse), l'organo che dovrà vigilare sul corretto svolgimento dell'intero processo, dall'avio della campagna, all'apertura delle urne fino allo scrutinio e alla proclamazione dei risultati. Al Tse è stato dato tempo fino al 2 gennaio per proclamare la data delle elezioni, che al momento si immagina possano essere celebrate in primavera. L'unico "ticket" presidenziale accertato è quello di Mesa, che sarà accompagnato dal candidato vice Gustavo Pedraza. Nelle settimane scorse si è parlato della possibilità che Camacho e Pumari, punti di riferimento della storica opposizione conservatrice nel paese, potessero correre assieme, ma dissapori e polemiche intestine rendono al momento l'ipotesi poco percorribile. (segue) (Brb)