Romania: Psd domani presenta reclamo a Corte costituzione su nuovo incarico ad Orban

- Il leader del Partito socialdemocratico romeno (Psd), Marcel Ciolacu, ha annunciato che intende presentare domani una istanza alla Corte costituzionale per contestare il nuovo incarico conferito dal presidente Klaus Iohannis al liberale, Ludovic Orban, come primo ministro. "Sarà certamente presentata domani”, ha chiarito Ciolacu ripreso dall’agenzia di stampa “Agerpres”. Secondo il presidente della Camera, la questione sarà discussa sempre domani in seno al Comitato esecutivo nazionale del Psd. Rispetto alla possibilità che i parlamentari del Psd boicotteranno il voto di fiducia al nuovo governo Orban, Ciolacu ha dichiarato: "Se presentiamo un reclamo, per essere coerenti, dovremmo attendere la risposta, per vedere se è costituzionale o se qualcuno ha iniziato un conflitto costituzionale legale". (segue) (Rob)