Thailandia: attacco nel centro commerciale, nuovo bilancio di 30 morti e 58 feriti (2)

- In un primo momento i testimoni della sparatoria parlavano di un attentatore in fuga e giravano voci sul fatto che durante l'attacco nel centro commerciale Thomma si fosse fatto un selfie, mentre in seguito è emerso che il militare ha girato e pubblicato sui social alcuni video in cui appare in tenuta da combattimento. Secondo alcuni media locali il militare non si sarebbe in effetti mosso dal centro commerciale, da dove le forze di polizia hanno riferito che continuasse a sparare sulla strada, preoccupandosi al contempo di liberare gli ostaggi. Le telecamere di sorveglianza del centro commerciale lo hanno inoltre ripreso mentre cammina all'interno di Terminal 21, armato di una mitragliatrice automatica. La madre è stata chiamata sul posto per tentare di convincere il figlio ad arrendersi. (Fim)