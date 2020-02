Foibe: assessore De Corato, Regione Lombardia porta tema nelle scuole con concorso

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato domani, lunedì 10 febbraio, su delega del presidente Attilio Fontana, interverra' alla premiazione del concorso, riservato alle scuole, che commemora il martirio e gli esuli istriani-fiumani-dalmati. "Nel 2008 Regione Lombardia - ha ricordato l'assessore - ha istituito il concorso 'Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verita', impegnarsi per garantire i diritti dei popoli', portando le classi della Lombardia a conoscere il dramma delle decine di migliaia di italiani assassinati e dei 350.000 esuli di Istria, Fiume e Dalmazia". "Tragici avvenimenti - ha aggiunto - sui quali per decenni è calato un velo di oblio, perché la sinistra italiana ha voluto mettere in sordina le atrocità compiute da Tito e dai suoi seguaci". Alla cerimonia saranno presenti, oltre agli studenti delle classi secondarie di primo e secondo grado, anche gli esuli. I vincitori del concorso parteciperanno a una visita di tre giorni al sacrario di Redipuglia e nei luoghi del martirio. "Alle nuove generazioni va il compito - ha concluso l'assessore De Corato - di custodire e continuare a ricordare la tragedia vissuta nel dopoguerra dagli innocenti assassinati nelle foibe e dagli esuli. Perché non può esserci un futuro se ci si dimentica il passato". (Com)