Foibe: Pittoni (Lega), indennizare esuli con beni demanio

- "Disposizioni concernenti la concessione dell'opzione di acquisto di beni del demanio e del patrimonio pubblico dello Stato in favore dei titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia". È questo il disegno di legge che la Lega ha depositato esattamente un anno fa, del quale si attende la calendarizzazione per chiudere una volta per tutte la questione degli indennizzi a coloro che, nati e cresciuti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, dopo il trattato di pace del 1947, e i loro eredi, non hanno ancora ottenuto, a distanza di tanto tempo, giustizia per avere perso i loro averi, le loro case, i loro ricordi. Lo dichiara il senatore della Lega, Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. "Nel Giorno del ricordo - spiega Pittoni - gli indennizzi sono un dovere del nostro paese, non un atto di generosità. Come hanno evidenziato le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 1549 del 18 settembre 1970, gli esuli i cui territori sono stati ceduti alla Jugoslavia hanno diritto al controvalore dei beni perduti secondo i principi della integralità e della proporzionalità". (Com)