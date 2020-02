Giornata del ricordo: Corti (Lega), intitolare a Norma Cossetto una via di Modena

- In occasione della Giornata del ricordo dei martiri delle Foibe bene ha fatto il gruppo consigliare della Lega, con una mozione a prima firma di Beatrice De Maio, a chiedere al sindaco di Modena, Muzzarelli, di intitolare una via o una piazza del Comune al sacrificio di Norma Cossetto. La studentessa italiana Cossetto, arrestata da sedicenti partigiani titini il 27 settembre 1943, in Istria, con la sola colpa di essere figlia del segretario politico del locale partito fascista, venne sottoposta a brutali sevizie dai suoi carcerieri, per poi essere gettata in una foiba, nella notte tra il 4 e 5 ottobre 1943, ancor viva, e morire. Medaglia d'Oro al Merito Civile, Norma Cossetto non è solo una vittima dell'odio anti italiano, che dal 1943 al 1945 sfociò nell'orrore di migliaia morti, ma incarna il sacrificio di tante donne vittime di violenza, discriminazione e sopraffazione. Mi aspetto dunque che il sindaco accolga la richiesta della Lega che personalmente appoggio in pieno e con convinzione", afferma il senatore della Lega Stefano Corti. (Com)