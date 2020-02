Giustizia: Mulè (FI), lodo Conte in Milleproroghe inammissibile e incostituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si naviga a vista invece di governare il risultato è che hai bisogno di giochetti parlamentari per mandare avanti riforme pessime con maggioranze raffazzonate.Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Non bastava lo scempio della riforma Bonafede nel merito della modifica della prescrizione, ora puntano ad eludere il Parlamento per far passare l'emendamento contenente il lodo Conte bis nel Milleproroghe. Lo diciamo chiaramente: è inammissibile e incostituzionale, è un escamotage ed è inaccettabile. Forza Italia continuerà a ribadire il proprio convinto no ad una riforma dannosa che fa a pezzi la Costituzione", conclude Mulè.(Com)