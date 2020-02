Argentina: vicepresidente Kirchner, rimborso debito a Fmi avverrà solo dopo fine recessione

- L'Argentina non rimborserà al Fondo monetario internazionale (Fmi) "neanche mezzo centesimo" del proprio debito nei suoi confronti prima che il paese sia uscito dalla recessione. Lo ha dichiarato la vicepresidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner, parlando ieri alla presentazione del suo libro, intitolato "Sinceramente", alla fiera internazionale del libro de L'Avana, a Cuba. "Se c'è (in corso) una recessione nessuno pagherà nemmeno mezzo centesimo e il solo modo di uscirvi è fare molti investimenti statali", ha dichiarato De Kirchner. L'Argentina deve ristrutturare un debito da 100 miliardi dollari con i suoi creditori, inclusa parte di una linea di credito da 57 miliardi di dollari concessa dall'Fmi nel 2018. Una missione tecnica del Fondo è prevista a Buenos Aires la prossima settimana per discutere degli obblighi dovuti dal governo argentino al fondo. Alla presentazione del libro hanno partecipato il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ed alcuni funzionari cubani.(Abu)