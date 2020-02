Coronavirus: ambasciatore Danimarca ringrazia Italia per trasferimento cittadini da Wuhan

- L’ambasciatore danese in Italia, Erik V. Lorenzen, ha ringraziato l’Italia per “la cooperazione efficace per l’evacuazione dei danesi dalla città di Wuhan in Cina”. In un messaggio sul suo profilo Twitter il diplomatico ha sottolineato che tutti e sette i cittadini danesi “stanno arrivando verso la Danimarca”. Sull'aereo dell’Aeronautica militare, che ha trasferito dal Regno Unito gli otto cittadini italiani provenienti dalla città cinese di Wuhan, principale focolaio dell’epidemia da coronavirus, sono arrivati anche tre cittadini svedesi, sette danesi e due greci, accolti dai loro rappresentanti in Italia al loro arrivo questo pomeriggio all’aeroporto di Pratica di Mare. In un messaggio sul profilo Twitter ufficiale, la Farnesina ha definito l’operazione “un ottimo esempio di collaborazione europea e internazionale”.(Res)