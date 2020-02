Azerbaigian: Rizzotti (FI), impressione positiva su elezioni parlamentari - video

- La senatrice Maria Rizzotti, esponente di Forza Italia, da Baku commenta, in qualità di osservatortrice per conto del parlamento italiano, il processo elettorale svoltosi in Azerbaigian per le elezioni parlamentari anticipate. (Les)