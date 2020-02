Giustizia: Marin (FI), quattro sinistre non si smentiscono, priorità è poltrona

- Dopo giorni e giorni di discussioni e minacce le quattro sinistre anche sulla prescrizione hanno trovato l'accordo: un compromesso al ribasso. Lo afferma in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia. "E naturalmente tutti , da Renzi a Conte, da Zingaretti a Bonafede, rivendicano la vittoria della loro posizione. Ci sarebbe da morir dal ridere se la realtà in cui il governo fa sprofondare il nostro paese non fosse tragica. Gli italiani - aggiunge Marin - saranno condannati al fine processo mai. Francamente non mi stupisco perché non mi ero mai illuso. Sapevo che per nulla al mondo le quattro sinistre avrebbero rotto il loro patto. Per comprendere il perché basta tornare con la memoria alla nascita del Conte 2: le quattro sinistre hanno fondato il loro accordo di governo sul patto delle poltrone. Le loro. E per dare dignità a quel patto quelli che fino al giorno prima si erano reciprocamente offesi senza esclusione di colpi si sono auto definiti statisti. Altro che statisti, i poltronisti di governo stanno portando l'Italia nel baratro", conclude Marin.(Com)