Bolivia: candidatura Morales a senatore, comitato civico annuncia proteste

- Il Comitato di Santa Cruz, uno dei principali animatori delle proteste che hanno portato alla deposizione dell'ex presidente Evo Morales lo scorso mese di novembre, ha annunciato che convocherà nuove manifestazioni se la candidatura dell'ex capo dello Stato a senatore alle elezioni del prossimo 3 maggio dovesse essere approvata. "L'abilitazione di Morales come candidato significa che potrà rientrare in Bolivia e fare campagna elettorale come se non avesse commesso alcun crimine", ha dichiarato ai media locali il comitato, che ha inoltre invitato il Supremo tribunale elettorale (Tse) a riconsiderare l'eventuale autorizzazione. Se questa dovesse essere concessa, hanno spiegato gli oppositori annunciando per domani un'Assemblea generale, una nuova manifestazione sarà organizzata."È chiaro che la nostra democrazia è ancora in pericolo", ha dichiarato il Comitato, aggiungendo che l'eventuale abilitazione sarebbe "un duro colpo per la nostra pacifica vittoria nelle strade". (segue) (Brb)