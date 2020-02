Bolivia: candidatura Morales a senatore, comitato civico annuncia proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio pubblicato a dicembre scorso dal quotidiano "Pagina Siete", il partito di Morales, il Movimento al socialismo (Mas), e quello del suo principale oppositore Carlos Mesa, Comunità cittadina (Cc), sono in testa alle intenzioni di voto per le presidenziali del 2020. Secondo il sondaggio, Andronico Rodriguez, il nome che con più frequenza viene indicato come candidato del Mas, otterrebbe il 23 per cento dei consensi. Mesa, già presidente del paese e candidato di opposizione sconfitto alle contestate elezioni del 20 ottobre, godrebbe invece del 21 per cento delle preferenze. Uno scarto che potrebbe rivelarsi maggiore dal momento che Rodriguez, al contrario di Mesa, non ha formalizzato al sua candidatura in attesa di un pronunciamento della dirigenza del partito. Male - solo il 13 per cento - Luis Fernando Camacho, ex presidente dello storico Comitato civico di Santa Cruz, uno tra i principali animatori delle proteste che hanno portato all'uscita di Morales dal paese. (segue) (Brb)