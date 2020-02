Bolivia: candidatura Morales a senatore, comitato civico annuncia proteste (4)

- L'accordo che il Mas e le forze vicine all'attuale governo hanno stretto per riportare il paese alle urne prevede che né Morales, né il suo ex vice Alvaro Garcia Linera, possano tornare a candidarsi. I socialisti hanno in ordine sparso messo sul piatto alcune possibile candidature tra cui quella di Andronico Rodriguez, come detto, sembra essere la più consolidata. La parola finale potrebbe però arrivare a breve: lo stesso Morales ha invitato i dirigenti del Mas a una riunione in Argentina - dove si trova in attesa di vedersi riconosciuto lo status di rifugiato - per il 29 dicembre. Nell'occasione, spiegava il "Cocalero" nel corso di una intervista a una radio argentina, si discuterà del candidato alla presidenza e, "perché no", anche di quello alla vicepresidenza. (Brb)