Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, lunedì 10 febbraio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2628m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un flusso di correnti occidentali determina nuvolosità irregolare, specie nella prima parte del giorno, più insistente sul Levante ligure, qui associata a qualche pioggia. A seguire ampie schiarite salvo maggiori annuvolamenti insistenti sulle Alpi di confine dove di tanto in tanto avremo deboli precipitazioni intermittenti, ma con quota neve oltre i 1400-1700m. Temperature in generale aumento. (Rpi)