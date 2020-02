Romania: Psd domani presenta reclamo a Corte costituzione su nuovo incarico ad Orban (2)

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, al termine delle consultazioni con le forze parlamentari, ha deciso nei giorni scorsi di proporre nuovamente il leader del Partito nazionale liberale (Pnl), Ludovic Orban, per la carica di primo ministro. "Dopo essermi consultato con tutti i partiti e tutti i gruppi parlamentari, conferisco a Ludovic Orban l'incarico di formare un nuovo governo. Questa mossa fa parte della logica delle elezioni anticipate", ha spiegato Iohannis in una dichiarazione stampa dopo avere consultati i partiti dal momento che il Parlamento di Bucarest ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti dell'esecutivo. "Al momento abbiamo un governo liberale, che è venuto con un programma di riforme, che voleva correggere gli errori dei governi socialdemocratici e, al contrario, abbiamo il Partito socialdemocratico (Psd) che vuole fermare le cose", ha detto il capo dello Stato, dando l'esempio dell'elezione dei sindaci in due turni. "Il ritorno all'elettorato è la soluzione corretta. Le elezioni anticipate sono la mia prima scelta. Ho presentato questa opzione ai partiti. Alcuni hanno detto che è una cosa buona, altri hanno detto che avrebbero dovuto consultare il partito. Posso capire i partiti hanno bisogno di discussioni interne per prendere una decisione al riguardo. Spero che questo accada molto presto", ha concluso Iohannis. (segue) (Rob)