Romania: Psd domani presenta reclamo a Corte costituzione su nuovo incarico ad Orban (3)

- Dopo soli tre mesi dalla sua formazione, il governo romeno del primo ministro liberale Ludovic Orban è caduto per via dell’approvazione, lo scorso 5 febbraio, della mozione di sfiducia, presentata in Parlamento dal Partito socialdemocratico (Psd). Si tratta del quarto esecutivo sfiduciato in questa legislatura, dopo quelli a guida del Psd. A votare a favore la mozione sono stati 261 parlamentari superando ampiamente i 233 voti necessari. I socialdemocratici avevano presentato la mozione dopo la presentazione da parte del governo Orban del disegno di legge per l'elezione dei sindaci in due turni. Secondo il partito dell’ex premier, Viorica Dancila, il governo avrebbe trasgredito i “principi democratici”, ponendo la fiducia sul provvedimento per l’elezione dei sindaci in due turni, a pochi mesi delle elezioni amministrative. "La squadra di Orban dovrebbe essere rimossa subito, perché ha trasgredito le decisioni della Corte costituzionale e le raccomandazioni delle istituzioni europee per ragioni politiche e non nell'interesse dei cittadini", ha accusato la sinistra.oggi (Rob)